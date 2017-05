Basket Grégory Bengaber et Earvin Bassoumba : à eux de jouer

0

Une équipe maintenue en Pro A après une laborieuse saison, opposée à une équipe condamnée à la Pro B : le décor est planté.

Sur le papier, l’affiche Nancy-MSB ne vend pas du rêve. Mais elle pourrait permettre à certains de se révéler : Grégory Bengaber et Earvin Bassoumba.

Avec des Yarou et Yeguete diminués, le secteur intérieur se retrouve donc orphelin de ses deux cadres, qui ne seront pas à 100 % face au SLUC.

C’est l’occasion rêvée pour Bassoumba de grappiller de précieuses minutes en Pro A. "On a envie de leur faire plaisir, mais pour ça il faut que les pros fassent le job. On veut récompenser les jeunes et mettre en avant le centre de formation", expliquait Alexandre Ménard.

Légèrement malade, Bengaber a tout de même pris part à l’entraînement ce lundi, et il est content de savoir qu’il aura du temps de jeu avec les professionnels.

Malgré leur jeune âge, à eux de prouver que l'an prochain, le MSB pourra compter sur eux.

Nancy - Le Mans, mardi 9 mai à 20 heures.

Plus d'informations dans "Le Maine Libre" de ce mardi 9 mai. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.