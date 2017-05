Basket Eito de retour au MSB jusqu'en 2019

Le Mans Sarthe Basket vient d'annoncer une recrue

Antoine explique sa décision dans le même communiqué :

« Il n'y a que les montagnes qui ne se (re)rencontrent pas. Un Manceau m'a lancé ça un début d'été 2015 pendant les 24 heures du Mans. Et il avait bien raison ! Ce ne serait qu'un doux euphémisme que de dire que ma famille et moi-même sommes très heureux de retrouver le MSB pour la troisième fois en cinq ans. Après trois finales joué(es) en orange, je suis enchanté et honoré de pouvoir de nouveau avoir l'occasion d'écrire un peu plus l'histoire de ce club, dont je ne suis jamais vraiment parti. Le seul et unique objectif sera de permettre au MSB de retrouver les playoffs aux côtés de coéquipiers comme PPA et Will, pour lesquels j'ai la plus haute estime. Rendez-vous à la reprise, ou bien avant sur un terrain de golf. »