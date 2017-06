Basket Chartereau et les bleues qualifiées pour les demi-finales de l'Euro

0

L'épopée européenne se poursuit pour l'équipe de France féminine de basket et la Sarthoise Alexia Chartereau.

Les bleues ont dominé la Slovaquie en quart de finales de l'Euro de basket féminin (67-40).

La Coulainaise Alexia Chartereau, auteur de six points et un rebond en 16mn07 (1 d'eval), et l'équipe de France retrouveront la Grèce samedi en demi-finale pour espérer se qualifier pour la finale.

Les Françaises s'étaient imposées contre les Grècques en match de poule (70-63).

L'autre demi-finale opposera l'Espagne à la Belgique.