Coup dur pour le MSB. Antoine Eïto, son meneur remplaçant, a annoncé sur son compte Twitter ce mardi soir qu’il est forfait pour les deux prochains matches (Strasbourg le 9 et Bourg le 14 octobre) en raison d’une lésion musculaire.

Out pour les 2 prochains matchs a cause d’une lésion musculaire Pour revenir plus fort, ou pas #MSB pic.twitter.com/cMPwuuhaD7

— Ant1 Eito (@AntEito) 3 octobre 2017