Basket Alexia Chartereau : « J'ai du mal à réaliser »

La jeune pivot de l'Equipe de France, Alexia Chartereau savoure sa médaille d'argent ramenée de l'EuroBasket. Elle a d'ailleurs encore un peu de mal à réaliser, elle qui a joué en moyenne 13 minutes par match.

Vous pensiez autant jouer dans cet Euro ?

Alexia Chartereau : Pas forcément, c'est certain mais je connais bien Valérie Garnier (coach de l'équipe de France et de Bourges en club la saison dernière). Je sais exactement ce qu'elle attend de moi. Etre prête dès que je rentre sur le terrain. Ne pas tergiverser et rentrer tout de suite dans le match.

Jouer sa première grande compétition avec Céline Dumerc, c'est juste incroyable ?

Oui. Je pourrai dire que j'ai eu cette chance. Je me souviens l'avoir regardée quand j'étais plus jeune à la télé et là, j'ai joué avec elle pour sa dernière compétition. C'est un véritable honneur. Elle connaît le basket par cœur.

