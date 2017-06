Baromètre politique Macron et Philippe à un bon niveau de popularité

4

Le couple exécutif se maintient à un bon niveau de popularité selon le dernier Baromètre politique Odoxa pour la Presse régionale. Voici les principaux enseignements de ce sondage.

Grâce au remaniement, le couple exécutif se maintient à un bon niveau de popularité avant l’été : 58 % des Français estiment qu’Emmanuel Macron est un "bon Président" et 57 % qu’Edouard Philippe est un "bon Premier ministre".



Les Français pensent que la présidence d’Emmanuel Macron permettra plutôt une amélioration de la situation générale de la France.



Nicolas Hulot est plus que jamais le n°1 du palmarès des personnalités politiques préférées des Français… et ce d’autant plus qu’il est tout seul.



La nouvelle assemblée élue est jugée certes capable de renouveler – un peu – les pratiques et les idées politiques, mais elle n’est pas perçue plus positivement que les précédentes.

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1 008 Français interrogés par Internet les 21 et 22 juin 2017.

