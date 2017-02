Auvers-le-Hamon Castille et Majestueux prêts pour Paris

0

Castille, solide Rouge des Prés de 10 ans (et qui pèse plus d’une tonne !) et Majestueux son jeune veau, font la fierté de l’éleveur auversois Antoine Duval.

Ils s’apprêtent à partir pour Paris, où se tiendra le Salon de l’Agriculture, du 25 février au 5 mars.

Ils seront sur le ring le vendredi 3 mars.

En attendant, ils sont au centre de toutes les attentions à la ferme de la Haie, route de Ballée, à Auvers-le-Hamon.

