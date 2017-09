Automobile Pierre Gasly, l'étudiant manceau fait ses débuts en Formule 1

0

Pur produit de la formation mancelle, le pilote français sera au départ de son premier Grand Prix de Formule 1 ce dimanche.

Recruté cette semaine par l'écurie Toro Rosso pour disputer le Grand Prix de Formule 1 de Malaisie (dimanche), le Normand Pierre Gasly n'oublie ses amis de l'Auto Sport Academy (FFSA), au Mans, où il a débuté sa carrière en monoplace (2011) et suivi une bonne partie de sa scolarité.

« C’est mon rêve depuis que j’ai six ans et la première fois que j’ai essayé un kart », explique le nouveau venu en Formule 1, bercé au bourdonnement des engins que pilotaient son grand-père (champion de France Endurance), son père et ses quatre frères.

Le jeune pilote, originaire de Bois-Guillaume, dans l’agglomération de Rouen (Seine-Maritime), a patiemment grimpé tous les échelons locaux et nationaux en karting pour enfin commencer sa carrière en monoplace.

A 13 ans, avec déjà une belle maturité, il quitte le cocon familial pour suivre une formation de sport-études au pôle espoir du Mans.

« Tout a commencé dans le Technoparc des 24 Heures, à l’Auto Sport Academy, avec Frédéric Champagnac et Christophe Lollier. La Fédération Française du Sport Auto m’a énormément apporté. Depuis ma détection en karting via le Programme 10-15, jusqu’au Pôle France où j’ai pu lier sport auto et études, j’ai vraiment été aidé à tous les niveaux. »

