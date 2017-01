Automobile Endurance : Ginetta arrive en LMP1

0

Ginetta a annoncé ce mercredi la construction d’un nouveau châssis LMP1 pour le championnat du monde d’endurance FIA 2018.

Le constructeur est déjà présent en endurance en European Le Mans series catégorie LMP3 (un championnat qui ne comprend pas les 24 Heures du Mans dans son calendrier).

« Le nouveau règlement LMP1 fixé par l’ACO pour cinq ans accorde plus de liberté sur le design des voitures, par rapport à la formule plus contrôlée des LMP2 », précise l’ACO dans un communiqué. « La Ginetta LMP1 a donc été conçue en partant de zéro, ce qui a permis à Ginetta de s’associer avec des designers et des fournisseurs d’envergure internationale pour créer une voiture extrêmement compétitive ».

« Ginetta ne s’engagera pas officiellement, mais compte assembler dix châssis pour soutenir trois équipes de deux voitures exploitées par des équipes clientes », précise l’ACO.

BREAKING NEWS → Ginetta Announce New LMP1 Chassis For 2018 FIA World Endurance Championship: https://t.co/3fitdWmvkE #weareginetta #FIAWEC pic.twitter.com/Cv2J6AGOFo — Ginetta (@GinettaCars) 4 janvier 2017

Plus d’informations dans « Le Maine Libre » de ce jeudi 5 janvier. A lire aussi en version numérique en cliquant ici.