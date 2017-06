0

Fin mai, le site de l’Equipe posait la question à leurs internautes : "Quelle est selon vous la plus grande course au monde ?"

Trois épreuves étaient ainsi soumises au vote : Le Grand Prix de Monaco, les 500 Miles d'Indianapolis et les 24 Heures du Mans.

19 724 votes plus tard, les 24 Heures du Mans arrivent largement en tête du sondage avec 65 % des voix, devant le Grand Prix de Monaco (19%) et les 500 Miles d'Indianapolis (12%). 4 % ont opté pour « une autre course ».

Les 24 Heures du Mans entrent dans le vif du sujet ce dimanche avec la Journée Test, avant les vérifications techniques dans le centre-ville place de la République les 11 et 12 juin, puis les essais mercredi 14 et jeudi 15 juin, la parade des pilotes le vendredi et enfin le départ à 15 heures le samedi 17 juin.