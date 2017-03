Auto Toyota présente sa voiture 2017

0

Battue par Porsche dans le dernier tour des 24 Heures du Mans 2016, l'écurie Toyota revient en force cette année.

En plus des deux TS050 prévues pour le Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC, le géant japonais alignera aux 24 Heures du Mans et aux 6 Heures de Spa une troisième voiture pour augmenter ses chances de victoire.

Toshio Sato, président de l'équipe : « Toute l'équipe est motivée et déterminée pour cette saison. Nous voulons gagner, il n'y a aucun doute à ce sujet, mais nous savons que ce sera un combat difficile avec Porsche. L'équipe de Higashi-Fuji et Cologne a travaillé dur pour mettre à jour la TS050 HYBRID. Et les premières indications sont encourageantes. Avoir une troisième voiture est une opportunité supplémentaire et nous ferons de notre mieux pour offrir de nouveau un grand spectacle aux fans au Mans. Nous savons par expérience que Le Mans est une course très difficile à gagner, mais tel est notre objectif. Tout, la voiture, l'équipe et les pilotes, doit fonctionner parfaitement pour atteindre notre objectif. Nous verrons en juin si nous en avons assez... »

Almost all parts of the 2017 #TS050 HYBRID have been upgraded.....we still think it's a good-looking car though ;) @FIAWEC #Toyota pic.twitter.com/sMgnNq4yCv — TOYOTA WEC Team (@Toyota_Hybrid) 31 mars 2017

Les pilotes

Toyota n°7 : Kobayashi, Lopez, Conway.

Toyota n°8 : Buemi, Davidson, Nakajima.

Toyota n°9 : Sarrazin, Kunimoto, Lapierre