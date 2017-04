Auto Toyota en pole à Silverstone

0

La Toyota de l’équipage Kobayashi - Conway - Lopez (n°7, 1’37’’304) s’élancera en pole, dimanche, sur la grille de départ des 6 heures de Silverstone (Championnat du Monde d'Endurance), devant l’autre TS050 (n°7) de Nakajima - Buemi - Davidson (1’37’’593 ). Les deux prototypes japonais ont devancé en qualification les Porsche officielles 919 Hybrid de Jani - Lotterer - Tandy (n°1, 1’38’’’’615) et Bernhard - Hartley - Bamber (n°2, 1’39’’063).

Un résultat qui ne constitue pas une grosse suprise dans la mesure où l’équipe championne du monde en titre, a opté pour une carrosserie plus adaptée au circuit du Mans, avec plus de lignes droites qu’en Angleterre où la course promet de se dérouler sous la pluie.

Dans la catégorie LM P2, c’est l’Oreca de G-Drive Racing (Thiriet - Rusinov - Lynn, 1’44’’387) qui a pris le meilleur sur l’Alpine (Lapierre - Menezes - Rao, 1’44’’433) et l’Oreca du Jackie Chan DC Racing (Laurent - Jarvis - Pin Tung, 1’44’’491). Enfin, en GTE Pro, Ford (Priaulx ( Tincknell - Derani, 1’56’’202) a également pris le meilleur.