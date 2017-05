24 Heures du Mans Tony Kanaan remplace Sébastien Bourdais (Ford)

0

L’ancien champion d'IndyCar (2014) et des 500 Miles d’Indianapolis (2013), Tony Kanaan (42 ans), rejoindra les pilotes Joey Hand et Dirk Müller au volant de la Ford GT n°68 du Ganassi Racing aux prochaines 24 Heures du Mans. Le Brésilien remplace Sébastien Bourdais, qui a été blessé lors de la qualification pour les 500 d'Indianapolis.

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l'expérience et le talent de Tony », explique Dave Pericak, directeur mondial de Ford Performance. « Ce n'est certainement pas la situation idéale et nous avons le cœur brisé pour Sébastien qui ne sera pas de retour pour défendre sa victoire en course, puisque nous savons ce qu’elle signifie pour lui personnellement. Il est une partie importante de notre famille, et nous sommes impatients de voir son rétablissement complet. »

C'est la première fois que Hand et Müller partagent leur voiture avec Kanaan, vainqueur en 2015 des 24 Heures de Daytona dans un prototype Ford EcoBoost.

« C'est un honneur de faire partie de l’équipe Ford Chip Ganassi Racing au Mans », assure Kanaan. « C'est évidemment une situation malheureuse qui nous amène à cette situation suite aux blessures de Sébastien, mais je vais faire de mon mieux pour prendre sa place et essayer d'aider l’équipe à gagner cette incroyable course. Elle était sur ma liste depuis longtemps. Je suis reconnaissant à Chip et nos partenaires de Ford de m’avoir offert cette opportunité. »