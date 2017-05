Auto Spirit of Le Mans est en kiosque

0

Le n° 5 de Spirit of Le Mans est arrivé ! En amont du bras de fer entre Porsche, le tenant du titre, et Toyota, le challenger, le magazine « premium » de l’ACO propose une rétrospective des duels qui ont marqué la légende des 24 Heures du Mans.

Depuis le face à face entre Ford et Ferrari, l’histoire de la plus grande course d’endurance au monde est jalonnée de bras de fer au sommet.

En 2017, Porsche remet d’ailleurs ses titres en jeu (FIA WEC) avec des équipages modifiés puisque sur la 919 Hybrid n°2, l’expérimenté Timo Bernhard fait équipe avec deux Néo-Zélandais : Brendon Hartley et Earl Bamber.

Avides de perpétuer la légende des « Kiwis » au Mans, à l’instar de Chris Amon et Bruce McLaren (Ford/1966), les deux amis d’enfance s’épanchent au cours d’un entretien inédit.

