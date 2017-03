AUTO Sébastien Bourdais repart en IndyCar

0

A l'aube de la nouvelle saison d'IndyCar 2017 qui débute ce dimanche dans les rues de Saint-Petersburg (Floride, USA), Sébastien Bourdais ne cache pas ses ambitions.

De retour dans l'équipe Dale Coyne (Honda), le Manceau dispose cette fois d'une monoplace capable de jouer dans la cour des grands et de briguer des podiums face aux meilleurs du Championnat : Pagenaud, Dixon, Castroneves, Hunter-Ray, Power...

"On ne va rien laisser sur la table", assure-t-il, avant de songer aux 12 heures de Sebring, avec Ford, qui se disputeront une semaine plus tard.

Calendrier IndyCar 2017

12 mars : St Petersburg, Floride ; 9 avril : Long Beach, Californie ; 23 avril : Barber Motorsports Park, Alabama ; 29 avril : Phoenix International Raceway ; 13 mai : Grand Prix of Indianapolis ; 28 mai : 500 miles d'Indianapolis ; 3-4 juin : Detroit - Belle Isle, Michigan ; 10 juin : Texas Motor Speedway ; 25 juin : Road America, Wisconsin ; 9 juillet : Iowa Speedway ; 16 juillet : Toronto, Canada ; 30 juillet : Mid-Ohio Sports Car Course ; 20 août : Pocono Raceway, Pennsylvanie ; 28 août : Gateway Motorsports Park, Illinois ; 3 septembre : Watkins Glen, New York ; 17 septembre : Sonoma, Californie.