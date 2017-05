Auto Sébastien Bourdais a déjà repris l’activité physique

Le pilote manceau victime se remet vite et bien de son énorme crash samedi dernier lors des essais qualificatifs comptant pour les 500 Miles d’Indianapolis.

La 101e édition de la plus célèbre course automobile des États-Unis aura lieu, pour rappel, ce dimanche.

Opéré immédiatement de la hanche droite (fracturée), le pilote d’IndyCar est sorti dès mercredi de l’Indiana University Health Methodist Hospital.

Et seulement deux jours après sa sortie, le Manceau a déjà repris les exercices physiques, comme il en fait état sur son compte Twitter.

Can't believe I already started the sweat diet! pic.twitter.com/lpgWGEpgCu

— Sébastien Bourdais (@BourdaisOnTrack) 26 mai 2017