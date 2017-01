Auto Romain Dumas joue les Saint-Bernard du Dakar [Vidéo]

0

Au cours de la 8e étape du Dakar 2017, entre Uyuni et Salta (Argentine), le pilote Romain Dumas (Peugeot) n'a pas hésité à s'arrêter en pleine course pour venir au secours d’un autre adversaire parti en tonneaux avec son buggy. En l'occurence Eric Bernard, son concurrent direct au classement général.

Ce geste de solidarité du dernier vainqueur des 24 Heures du Mans avec Porsche, à l'égard d'un autre pilote du Mans, a été salué par toute la course et en particulier par le spécialiste de l'endurance et du rallye-raid : Luc Alphand, Consultant pour France Télévisions.