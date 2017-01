Auto Retour de la F1 en France : il y a 50 ans, c’était au Mans ! [Vidéo]

0

La Formule 1 fera son grand retour en France en 2018. Et c’est sur le circuit Paul-Ricard (Castellet) que ça se passera.

Un retour dans lequel Eric Boullier, l’ancien dirigeant sarthois devenu entre-temps patron de Renault Sport puis de McLaren-Honda, a tenu un rôle clé.

Le dernier grand prix de F1 français remonte à 2008 à Magny-Cours.

Mais saviez-vous que 2017 marque le cinquantenaire du grand prix de France de F1 disputé au Mans ?

Si tout a commencé en Sarthe en 1906 avec le Grand Prix de l’ACF (sur un tracé entre Le Mans, Saint-Calais et La Ferté-Bernard), Le Mans et son circuit Bugatti ont bel et bien accueilli une épreuve de Formule 1.

C’était le 2 juillet 1967. L’Australien Jack Brabham (Brabham-Repco) avait gagné la course.

Depuis, Le Mans est devenue la capitale mondiale de l’endurance.

Regardez les images du Grand Prix de France de 1967 sur le circuit Bugatti :

Ici, la Une du Maine Libre puis la page "sport" au lendemain du Grand Prix :

Ce jeudi 19 janvier, dans « Le Maine Libre », découvrez comment le Sarthois Eric Boullier a participé au retour de la F1 en France. A lire aussi en version numérique en cliquant ici.