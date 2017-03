Auto Porsche contrôle la situation

0

Titré aux 24 Heures du Mans et en Championnat du Monde d'Endurance, le constructeur allemand dévoile ce vendredi, à Monza (Italie), la 919 chargée de donner la réplique à Toyota.

Porsche, vainqueur de l'édition 2016, n'a d'ailleurs pas attendu le Prologue pour parfaire les réglages de ces deux 919 Hybrid, puisque toute l'équipe était à pied d'œuvre sur le circuit du Castellet en début de semaine. Le constructeur champion en titre a mené un test d'endurance de 30 heures (6230 km parcourus) dans le Var avec ses six pilotes.

Tous, sauf bien évidemment Romain Dumas, remercié du programme LM P1 et remplacé sur la n°1 par André Lotterer (ex-Audi), aux côtés de Neel Jani et Nick Tandy, tandis que la sur la n°2 des champions, le duo néo-zélandais Hartley-Bamber fait équipe avec le pilote le plus rapide de l'équipe Timo Bernhard.

