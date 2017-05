Auto Lopez (Toyota) forfait à Spa !

0

Victime d'une violente sortie de route à Silverstone, lors de la première manche du championnat du monde d'endurance (WEC), José Maria Lopez a finalement déclaré forfait pour les 6 Heures de Spa (samedi).

Le pilote argentin souffre de deux vertèbres et le Toyota Gazoo Racing a préféré le laisser au repos afin d’être prêt pour les 24 Heures du Mans.

Ses deux coéquipiers, Mike Conway et Kamui Kobayashi, se partagent le baquet de la Toyota #7.

"Je suis extrêmement déçu de manquer la course car j'étais vraiment impatient de conduire le TS050 à Spa. Je me sens bien bien, mais nous sommes tous d'accord pour ne pas prendre de risques. La priorité est d'être parfaitement prêt au Mans. Probablement que j'aurais pu courir sur une piste différente de celle de Spa où le corps du pilote subi des forces extrêmes, comme dans "Eau Rouge". Après des discussions avec le délégué médical de la FIA et le médecin de l'équipe, nous avons décidé que je ne devais pas conduire ce week-end."