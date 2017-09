Auto Les bolides du rallye Cœur de France déboulent en Sarthe

0

Vendôme (Loir-et-Cher) est au centre d’une manche du championnat de France de rallye ce vendredi et ce samedi.

Cette manche, appelée rallye Cœur de France, compte onze spéciales, dont quatre traverseront des communes sarthoises. Le spectacle est toujours impressionnant.

Ce vendredi, c’est Bessé-sur-Braye et La Chapelle-Gaugain qui figurent sur le plan des spéciales 2 et 5 (départs à partir de 10 h 49 et 16 h 51). A ne pas manquer, le soir, la spéciale n° 7 à Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher) avec un premier départ à 19 h 10.

Samedi, les spéciales 9 et 11 traverseront La Chapelle-Huon, Saint-Gervais-de-Vic et Savigny-sur-Braye (départs à partir de 11 h 09 et 16 h 03).

Voici le plan général des deux jours (rallyecœurdefrance.org) :

Ici, les spéciales 2 et 5 (rallyecœurdefrance.org) :

Ici, les spéciales 9 et 11 (rallyecœurdefrance.org) :

Voici un aperçu de ce qui vous attend :

Plus d'informations et notre carte "Où voir la course" dans "Le Maine Libre" de ce vendredi 29 septembre. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.