Auto Le Jackie Chan DC Racing hisse les couleurs

L'écurie de la star de cinéma Jackie Chan dévoile les couleurs des deux deux prolotypes Oreca (moteur Gibson), préparés par Jota, qui participeront à la prochaine saison mondiale d'endurance (WEC) et donc aux 24 Heures du Mans.

Présentées lors d'une conférence de presse, à Pékin, en présence des pilotes David Cheng et Ho-Pin Tung, les deux LM P2 ont été préparées par les étudiants de l'Université de Wuhan Institute of Design et des Sciences, à la suite d'un concours universitaire.

La carrosserie des voitures du team - aux couleurs rouge (la chance), noir (jeunesse et pouvoir) et or - fait apparaître des nuages symbolisant l'espérance et le prestige, selon la culture chinoise.

Les deux protos seront présentés la semaine prochaine à Monza (Italie, dans le cadre du Prologue du WEC.