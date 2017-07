Auto Doublé Porsche aux 6 heures du Nürburgring

0

Sur sa lancée des 24 Heures du Mans, Porsche décroche la victoire aux 6 heures du Nürburgring, 4e manche du Championnat du monde d’Endurance (WEC).

La 919 Hybrid n°2 de l’équipage Bamber/Hartley/Bernhard devance la n°1 de Lotterer/Jani/Tandy, à 1’’6, grâce à un dernier ravitaillement plus express sur l’une (36’’) que sur l’autre (56’) à douze minutes de la fin !

En favorisant la victoire de la 919 des vainqueurs du Mans, Porsche permet au trio Bamber/Hartley/Bernhard d’accroître un peu plus son avance au classement du Championnat Pilotes.

De son côté, Toyota monte sur la troisième marche du podium avec la n°7 de Lopez/Conway/Kobayashi, à 1’05, tandis que la n°8 finit 4e à 5 tours sur à un problème de pompe à essence dans le tour de chauffe.

En LM P2, comme aux 24 Heures du Mans, la victoire de classe revient à l’Oreca du Jackie Chan DC Racing de Laurent/Tung/Jarvis (à 5 tours), devant la Vaillante n°31 (Canal/Senna/Albuquerque) et l’Alpine n°36 (Lapierre/Rao/Menezes).

Limpide en Proto, la course a été en revanche plus disputée en GTE Pro, où la Ferrari n°51 de Pier Guidi/Calado, s’est imposée, immitée par la Porsche n°77 de Cairoli/Ried/Dienst en GTE Am.