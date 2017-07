Auto Des voitures des 24 Heures invitées à la Formule 1

0

Dans le cadre du prochain Grand Prix de Formule 1, organisé au Red Bull Ring (Autriche), une dizaine de modèles de voitures ayant marqué la légende des 24 Heures du Mans, défileront lors d'une grande parade.

En plus des dernières Porsche et Audi vainqueurs, avec Tom Kristensen et Neel Jani, la Bentley de 2003 et la BMW de 1999 seront de la fête, tandis que le pilote local Helmut Marko (Red Bull-F1), vainqueur en 1970, pilotera une Porsche 917.

Un mois à peine après la venue de Chase Carey, nouveau patron de la F1, pour donner le départ des 24 Heures du Mans, jamais les relations entre les deux disciplines du sport automobile n'ont semblé aussi proches.

Plus d'informations dans "Le Maine Libre" de ce mercredi 5 juillet. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.