Auto Décès du champion auto et moto John Surtess

Le Britannique John Surtees, seul pilote à avoir été sacré champion du monde de Formule 1 et de vitesse moto, est décédé à l'âge de 83 ans, vendredi à Londres, a annoncé sa famille dans un communiqué.



Surtees, qui était le doyen des champions du monde de F1, "s'est éteint paisiblement" vendredi après-midi aux côtés de son épouse Jane et de ses filles Leonora et Edwina, précise le communiqué.



L'ancien pilote, avait remporté le titre mondial dans la catégorie reine du sport auto avec Ferrari en 1964, après sept titres sur deux roues. Quatre en 500 cc, en 1956, 1958, 1959 et 1960 et trois en 350 cc, en 1958, 1959 et 1960, tous au guidon des fameuses MV Agusta. Un fait unique dans l'histoire des sports mécaniques.

"Big John" avait évolué en F1 de 1960 à 1972, disputant 111 Grands Prix et décrochant six victoires et 24 podiums. Il avait également dirigé sa propre écurie, qui portait son nom, entre 1970 et 1978 et participé à quatre reprises aux 24 Heures du Mans.

En 1964, avec son coéquipier Bandini (Ferrari 330 P2), il avait terminé à la 3e place de l'épreuve, ses trois autres participations s'étant soldées par des abandons !