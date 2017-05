Auto Accident de Sébastien Bourdais : « C’est un miracle »

L’émotion et les réactions étaient vives après l’accident de Sébastien Bourdais aux essais des 500 Miles d’Indianapolis.

Bouleversés et inquiets, ses parents seront à ses côtés dans quelques heures, le temps de franchir l’Atlantique.

« On le sait entre de bonnes mains », explique Patrick Bourdais. « Il m’a dit au téléphone : « Papa, c’est comme si un camion était passé sur le bonhomme »… À sa voix, j’ai bien senti qu’il avait mal, d’autant qu’il n’est pas du genre à se plaindre. C’est un miracle, oui, il faut le dire. Notre fils est en vie. Il m’a d’ailleurs dit d’être très fort car d’autres sont morts pour moins que ça… »

De don côté, c'est sur twitter et en anglais que Sébastien Bourdais a donné de ses nouvelles.

"Je ne vais pas aller courir demain mais je suis debout !"

I'm not going to go for a run tomorrow, but I'm up!

Thank you all for your support! pic.twitter.com/1u5OtqdbBg

— Sébastien Bourdais (@BourdaisOnTrack) 22 mai 2017