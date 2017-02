0

Organisée en lever de rideau des 24 Heures du Mans, la course Road To Le Mans réunira cette année 46 voitures. Soit quatre de plus que lors de la première édition, l'an passé.

Issus des classes LM P3 et GT3, ces bolides participent pour la plupart à la Michelin Le Mans Cup, programmée sur cinq des six rendez-vous de l’European Le Mans.

Courses : jeudi 15 juin à 17 h 30 et samedi 17 juin à 11 h 30.