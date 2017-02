Athlétisme Kevin Luron, l’art du rebond

0

Rencontre avec Kévin Luron, triple sauteur montgesnois qui a rallié tout récemment les rangs de l’Entente Sarthe Athlétisme et du LMA 72.

Troisième des championnats de France élites en 2015 et 2016, le Sarthois est revenu de blessure en ce début d’année 2017, après une blessure à la cheville qui l’a éloigné des sautoirs et de la compétition pendant six mois.

Méconnu en Sarthe, Kévin, 25 ans, fait pourtant partie des meilleurs triple sauteurs français, dans l’ombre de ses illustres aînés Teddy Tamgho ou Benjamin Compaoré.

Fils de militaire, le jeune athlète a pas mal baroudé avant de revenir poser ses valises chez ses parents à Montfort-le-Gesnois en 2012.

Décidé à percer dans son sport en dépit des pépins physiques, il a mis sa profession d’opticien de côté pour tenter de réaliser son rêve : intégrer le gotha mondial du triple saut et monter sur les podiums des plus grandes compétitions.

Son portait est à découvrir en pages sport du Maine Libre ce jeudi 2 février.

