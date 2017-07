Athlé Cameron Ngo en argent

0

Engagés aux championnats de France cadet - junior à Dreux, les huit athlètes sarthois en ont fini de leur compétition. La meilleure performance est réalisée par Cameron Ngo, le cadet de la JS Coulaines, vice-champion de France cadet sur 110m Haies.



Il était en quête d'un ticket pour les championnats du monde cadet à Nairobi (Kenya), mais il est reparti de Dreux avec une médaille d'argent et un record personnel. Pas de minima donc pour Cameron Ngo, qui aura tout donné pour tenter de renverser le grandissime favori Thomas Wanaverbecq (13''85). Mais le Manceau a manqué d'un peu de jus (13''96).



Le cadet a été plus chanceux que son aîné, Matteo, champion du monde cadet en 2015, et ébranlé par une saison compliquée. À la recherche d'un titre qu'il n'a jamais acquis sur le plan national, le hurdleur de la JS Coulaines n'est pas parvenu à réitérer son chrono de la demi-finale (14''10), qui lui aurait assuré une place sur le podium. Le jeune homme a terminé à la 5e place (14''26).

Pierre-Marie Desanlis, l'athlète de l'ASL72, n'a pas réussi à se sublimer pour monter sur la boite. Auteur du 3e meilleur jet de l'année (60,96m), il n'a pas fait mieux que 56,28m. Et termine à la 6e place.

Enfin la dernière engagée, Elisa Couraud, n'a également rien pu faire lors de la finale du 10 000 mètres marche junior fille, ce matin. Dernière (11e), elle a assisté impuissante à une flopée de records personnels battus. Mais la Lucéenne, première année, aura acquis de l'expérience pour l'an prochain.



La Sarthe repart donc qu'avec une seule médaille (Cameron Ngo) et trois places de finalistes (les frères Ngo, Desanlis).