Atelier découverte aquarelle, eau et transparence

L’aquarelle est une peinture transparente, pigmentée et magique, utilisée en esquisse comme en tableau. Initiation aquarelle 3 heures, enfants et adultes. Techniques sèche ou humide. Matériel fourni. Sujets libres. Chacun repart avec ses travaux. Proposé par l’atelier Arts et couleurs.

Jeudi 18 mai, samedi 20 mai, 10h à 13h, Atelier Arts et couleurs, 21, rue du Bourg-Belé, Le Mans. Payant. Inscription avant le 17 mai. Contact : 02 43 43 05 40, 06 26 72 47 54, contact@artsetcouleurs.fr, http://www.artsetcouleurs.fr