Atelier danse des cinq rythmes

Ateliers animés par Peter Wilberforce, qui donnent l’opportunité de se détendre et de se retrouver avec le mouvement et la danse. Au rythme de la musique, c’est la possibilité de laisser bouger le corps, libre et spontané.

Samedi 3 décembre 2016, 15h à 18h, samedi 4 février 2017, 16h30 à 19h30, samedi 8 avril 2017, 15h à 18h, Association Spirales, centre Beaulieu, 176, avenue François-Chancel, Le Mans. Tarif 30€, réduit 25€, autre : Tarif réduit si paiement de l’inscription par avance. Contact et réservation : 02 43 82 24 67, 06 07 91 18 24, marylenejarossay@gmail.com, www.bodyvoiceandbeing.com