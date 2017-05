Atelier Arts et Couleurs découverte linogravure bosses et encres

0

Association

Linogravure, on dessine et creuse avec les gouges, on encre et imprime, le tour est joué ! La « lino » est une gravure en bosse, celle-ci s’imprime en couleur, le trait lui est blanc. Initiation et perfectionnement : 3 h pour tous. Sujets libres. Matériel fourni. Chacun repart avec ses travaux.

Mardi 30 mai, 10h à 13h, mercredi 31 mai, 0h, Atelier Arts et couleurs, 21, rue du Bourg-Belé, Le Mans. Payant. Inscription avant le 20 mai. Contact : 02 43 43 05 40, 06 26 72 47 54, contact@artsetcouleurs.fr, http://www.artsetcouleurs.fr