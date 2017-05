Assises Quatre ans et huit mois de prison pour violences aggravées

0

Le retraité de 65 ans qui était jugé depuis lundi par la cour d'assises de la Sarthe pour avoir tenté d'assassiner son ex-compagne et son ami le 3 juin 2015 à Sainte-Jamme-sur-Sarthe a été condamné ce mardi à quatre ans et huit mois de prison pour violences aggravées contre son ex-compagne et le compagnon de celle-ci.

Mardi matin, l’avocat général, Aude Helbert, avait requis huit ans de prison, rejetant la préméditation. Elle estimait que l'homme avait exercé des violences aggravées sur son ex-compagne et était coupable de tentative de meurtre sur l'ami de celle-ci.

Mais pour l'avocate de la défense, Me Jennifer Neveu, l'intention de tuer n'est pas prouvée et cette affaire de violence avec arme - un délit - n’a rien à faire dans une cour d’assises. « En correctionnelle, croyez-vous qu’il aurait pris plus de deux ans ferme ? », avait-elle demandé aux jurés.

Compte-rendu d’audience dans « Le Maine Libre » de ce mercredi 31 mai.

Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.