Assises Tuée à coups d’haltère : 30 ans de réclusion requis

0

L’avocat général Yvon Ollivier a requis trente ans de réclusion criminelle à l’encontre de l’homme de 54 ans, jugée depuis lundi par la cour d’assises de la Sarthe pour le meurtre de sa femme le 14 octobre 2014 au Mans.

Demandeur d’asile d’origine arménienne, cet homme « a tué sa femme avec un acharnement rare », argumente l’avocat général.

Les médecins légistes ont relevé cinq coups d’haltère et sept coups de couteaux avec deux couteaux différents « au point de casser les deux lames ».

L’avocat général a également demandé, bien que plus mitigé sur cette délicate question, le retrait de l’autorité parentale. L’accusé est père de deux enfants, un garçon et une fille aujourd’hui âgés de 17 et 19 ans.

Désormais parole à la défense. Verdict attendu dans la soirée ce mercredi.