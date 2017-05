Assises Tuée à coups d’haltère : 30 ans de réclusion pour le mari

0

L’homme de 54 ans, jugé depuis lundi par la cour d’assises de la Sarthe pour le meurtre de sa femme le 14 octobre 2014 au Mans, a été condamné ce mercredi à 30 ans de réclusion criminelle. Une peine conforme aux réquisitions de l’avocat général pour un crime d’une rare violence.

La victime, âgée de 42 ans au moment des faits, a été tuée après avoir reçu cinq coups d’haltère au niveau de la tête et sept coups de couteau dans le dos.

Ce meurtre se situe dans le contexte très particulier de l’exil. Ce couple et ses deux enfants étaient originaires du Haut Karabath, théâtre d’affrontement entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

La cour d’assises n’a pas prononcé le retrait de l’autorité parentale comme le suggérait l’avocat général.

Les enfants du couple, un garçon et une fille, sont aujourd’hui âgés de 19 et 17 ans. Ils sont apparus très dignes, et sans haine, tout au long de ce procès.

