Assises L'art de brouiller les pistes

Les accusés, et leurs explications « embrouillées », ont eu le don d'agacer le tribunal ce jeudi, où l'on juge depuis mardi deux hommes pour un coup de feu mortel survenu le 16 avril 2014 à Coulaines.

Première question : « Quelle est l'origine de l'arme ? » Réponse : « Cette arme m'a été donnée par un Polonais deux semaines avant les faits. On est allé ensemble au cimetière, on a consommé de la bière, on a allumé de l'encens… »

S'en suit une histoire de voiture, de pièces à changer. « Venez-en aux faits », s'agace le président.

Ce petit pistolet a alors été enterré au cimetière d'Allonnes, avant d'y être déterré le 16 avril 2014, jour des faits. Il est aux alentours de 13 h 30 quand les deux Arméniens s'y retrouvent.

En ce haut lieu de recueillement, au-dessus de la tombe de leurs ancêtres, ils vident une bouteille de vodka. Étrange, non ? Personne ne relève. La cour d'assises n'est pas à une bizarrerie près dans ce procès où plus on tente de chercher des explications à la mort d'un homme, moins on en trouve.

