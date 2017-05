Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Toiles se poursuit ce dimanche

0

Asnières-sur-Toiles revient cette année: le concours des peintres dans la rue a débuté ce samedi matin. Il se poursuit aujourd'hui. Une cinquantaine de peintres exposent dans une vingtaine de lieux, publics ou privés: granges, garages, jardins...

L'association Patrimoine d'Asnières qui organise ce rendez-vous festif et artistique a un invité d'honneur en la personne de Jipé, peintre fléchois, dont les oeuvres sont exposées à la salle de la Marbrerie.

Voici le programme de ce dimanche: à 9 h 30 : concours des peintres dans la rue ; de 10 heures à 19 h 30 : ouverture des expositions ; trois concerts de Séraphin sont prévus, à 11 heures devant la mairie, à 13 heures place de l’Église, et à 16 heures au jardin des Chanoines. À partir de 12 heures : restauration et buvette du comité des fêtes d’Asnières, place de l’Église ; 14 h 30 : atelier dessin pour les enfants, place de l’Église ; 16 h 30 : causerie du peintre local Stéphane Le Lay sur les clés de lecture des œuvres ; de 17 heures à 18 heures : exposition des œuvres du concours dans l’église, et vote du public ; à 18 heures : concert de la chorale de Noyen, Les Chantoyants, dirigée par Lola Baï ; à 18 h 30 : proclamation des résultats, et remise des prix du concours de peinture.