Arts et couleurs, ateliers libres pour tous

Dessin, peinture, gravure et sculpture. Activités individuelles de 2 x 3 h en groupe choisies par chacun. Apprentissage des techniques de base ou perfectionnement, sujets libres et matériel fourni. Prévoir un goûter. Stage en famille possible. Inscription par ordre d’arrivée.

Mardi 18, jeudi 20 avril, 10h à 13h, Atelier Arts et couleurs, 21, rue du Bourg-Belé, Le Mans. Payant. Inscription avant le 4 avril. Contact : 02 43 43 05 40, 06 26 72 47 54, contact@artsetcouleurs.fr, http://www.artsetcouleurs.fr