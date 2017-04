Arts et couleurs, atelier pour enfants et adolescents

0

Association

La gravure du plexi, du carton aux linos en petits formats et pour les plus grands les eaux-fortes. Encres propres et non polluantes. Initiation ou perfectionnement de 2 x 3 h. Sujets libres. Matériel fourni. Prévoir un goûter. Stage en famille possible. Inscription par ordre d’arrivée.

Mercredi 19 avril, 10h à 13h, vendredi 21 avril, 10h à 13h, Atelier Arts et couleurs, 21, rue du Bourg-Belé, Le Mans. Payant. Inscription avant le 11 avril. Contact : 02 43 43 05 40, 06 26 72 47 54, contact@artsetcouleurs.fr, http://www.artsetcouleurs.fr