Arts et couleurs, atelier découverte aquarelle

L’aquarelle est une peinture transparente, très pigmentée, et magique. Initiation aquarelle trois heures pour enfants ou adultes. Techniques sèche et humide. Matériel fourni. Sujets libres. Chacun repart avec ses travaux. Proposé par l’atelier Arts et Couleurs.

Jeudi 30 mars, 10h à 13h et 19h à 22h, samedi 1er avril, 10h à 13h et 14h à 17h, Atelier Arts et couleurs, 21, rue du Bourg-Belé, Le Mans. Payant. Inscription avant le 29 mars. Contact : 02 43 43 05 40, 06 26 72 47 54, contact@artsetcouleurs.fr, http://www.artsetcouleurs.fr