Arnage Un quartier privé d’électricité à la Gautrie

C’est arrivé en pleine nuit, aux alentours de 23 heures vendredi soir, rue des Acacias à la Gautrie. Le quartier s’est retrouvé sans électricité à cause d’un feu dans des gaines d’alimentation.

Prévenus par les pompiers qui avaient été alertés par les habitants, des agents d’Enedis (ex-ERDF) sont rapidement arrivés sur place.

« Ça arrive parfois quand il fait froid comme en ce moment, les gens tirent beaucoup sur l’alimentation, ça fumait bien. Nous avons été contraints de couper sur consignation pour travailler, d’autres foyers sont privés de courant. On va faire notre possible pour remettre en service au plus tôt, on espère dès ce samedi soir », explique les deux agents Enedis dépêchés sur place.

De 15 à 20 clients impactés au départ, la liste s’est allongée jusqu’aux riverains de l’avenue de la Gautrie.

« On n'a plus de courant depuis 9 h 30 », signalent David et Jacques, deux habitants du quartier.