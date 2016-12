Arnage Solange est la doyenne des bénévoles de la Corrida

0

Voilà 22 ans que Solange Blot, qui soufflera lundi ses 80 bougies, participe à la Corrida d'Arnage. Pas en tant que coureuse - « jamais ! » Solange, cheveux courts gris et lunettes teintées, a beau être connue de tous, elle reste dans l’ombre : à la distribution des lots. C’est une des 85 bénévoles de l’organisation.

Ce jeudi, en compagnie d’une dizaine de dames, vêtue du pull bleu du comité d’organisation de la Corrida, elle déballait les cartons de t-shirts rouges siglés, dans la salle Beuruay, derrière la mairie. Là où elle accueillera vendredi après-midi les 1 400 participants de la 28e Corrida. « Avant la course, il faut y aller ! », raconte-t-elle. « Il faut se presser, tout en gardant le sourire. Il y a des coureurs qu’on connaît, on parle un peu. Ce n’est pas fatiguant. Et puis ça me plaît ! »

« J’ai été entraînée par mes voisins en 1994. Ce qui m’a plu ? Le contact ! On voit beaucoup de gens. Tant que je pourrai, je continuerai. C’est important de s’impliquer dans la vie locale », estime cette enfant du pays : « Je suis née à Arnage, là où j’habite ! »

Au programme de ce vendredi, à Arnage

18 h 45 : course des familles d’1,2 km (gratuit).

19 h 15 : course de 5 km (complet).

20 heures : course de 10 km (13 €).

Inscription sur place à partir de 15 heures et jusqu’à une heure avant le départ. Certificat médical exigé.