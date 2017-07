Arnage Sa société exporte dans le monde entier

0

Leader en Europe sur le marché des caves à vin, le groupe Frio basé à Arnage veut conquérir les Etats-Unis et la Chine.

Il regroupe trois marques (La Sommelière, Climadiff et Avintage) et propose sur son catalogue 400 références différentes.

Des produits fabriqués au Portugal, en Hongrie ou en Chine puis stockés dans un gigantesque entrepôt à Arnage contenant environ 60 000 produits.

Si l'Europe (Espagne, Italie, Benelux…) reste la principale destination des produits de Frio, ces derniers franchissent de plus en plus les frontières des autres continents. Ils sont aujourd'hui exportés vers 50 pays différents, dont l'Inde et les Philippines depuis peu.

« Nous sommes partis de zéro ou presque sur l'export en 2010 et il représente aujourd'hui 10 millions sur les 45 millions d'euros de chiffre d'affaires que nous réalisons », observe Richard Guillorel, PDG du groupe Frio, qui fait travailler 43 personnes à Arnage.

