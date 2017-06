Arnage "Musiques en terrasse" dans les bars et restaurants ce vendredi soir

0

À partir de 19 h 30 ce vendredi soir, une dizaine de groupes musicaux d’univers variés vont animer les terrasses arnageoises. De quoi passer un bon moment entre amis, en famille, dans les bars et restaurants de la ville.

C’est une première pour l’établissement, « La Vieille Cloche » qui rejoint la liste des établissements ouvrant leur terrasse aux groupes musicaux ce vendredi soir.

« Nous sommes arrivés à Arnage en 2011. C’est la première fois que nous sommes conviés à participer à Musiques en terrasse. Nous avons été sollicités par Jérôme Duchesnay, le directeur de l’EEA qui gère l’événement en lien avec la ville et l’Union des commerçants, et on a dit ouin on va faire le test ! », déclarent Stéphane et Carole Dejace, les patrons du restaurant arnageois.

Qu’attendent-ils précisément de l’événement ?

« Rien de particulier en terme de retours financiers en tout cas. Simplement ne pas être le seul établissement de la ville à rester en marge. Participer à une animation locale c’est normal, on a invité les clients, les amis, la famille, ça va être sympa ».

Le choix du groupe laissé a été laissé à l’organisateur. « Moi, c’est plutôt la musique des années 80 qui me correspond mais Jérome connaît les groupes, il nous a attribué Aqui Agora, on va voir. »

Informations auprès de l’EEA au 02 43 21 44 57