Arnage L'hôtel F1 ferme ce dimanche, les salariées en colère

Les derniers clients ont quité l'hôtel de dimanche. Mardi 25 juillet, l’hôtel F1 situé à Arnage fermera définitivement. Les salariées ne digèrent pas cette fermeture, d'autant que le taux d’occupation était de 70 %.

Le bâtiment devait être transformé en centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile. Une transformation qui a été écartée dans un premier temps, mais qui n’est peut-être pas totalement abandonnée.

« C’est dégueulasse ce qu’ils nous font », estime Nadia. « Je bosse là depuis 10 ans. J’en ai 53. À partir d’un certain âge, c’est dur de retrouver du boulot. On s’est senties très seules quand on nous a annoncé la fermeture de l’hôtel. On n’a jamais vu les partenaires sociaux. Tout a été fait dans notre dos. Ça mijotait depuis un moment, on aurait dû être prévenues plus tôt ».

