Arnage Elle a repris l'épicerie ambulante

0

Jean-Claude Bouchereau cherchait un repreneur pour son épicerie ambulante. Delphine Lagabec, 31 ans, a décidé de se lancer dans l'aventure.

C'est dans « Le Maine Libre » du 7 décembre 2016, que Deplhine a lu l'article mentionnant que Jean-Claude Bouchereau cherchait un repreneur. Elle raconte : « Ça a été une évidence de suite, je me suis dit que c'était cela qu'il me fallait ; qui me correspondait. J'ai aussitôt appelé M.Bouchereau ! ».

Elle crée son propre emploi : « Avec une mise de fonds pour racheter le véhicule, que j'ai rebaptisé La Ptite Maryse, en mémoire de ma maman »

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce mercredi 22 février.

À lire également sur ordinateur, tablette et smartphone