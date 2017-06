Arnage Du bolide et de l'exception

0

Ce jeudi, 150 voitures d'exception sont réunies à Arnage, avec un hommage à « Pescarolo le pilote ». « Logique » pour le passionné actif qu'est Pascal Cossa, président de l'association organisatrice.

« J'avais 9 mois la première fois que mon père m'a emmené au bord du circuit », sourit-il. Aujourd'hui, à 56 ans, il comptabilise… 56 éditions. « Je n'en ai pas raté une ! Même lors de mon service militaire. » Après négociations, « j'ai finalement eu une permission exceptionnelle de trois jours ».

Depuis quatre ans, il organise l'événement arnageois autour de voitures de course et d'exception, de pilotes et de souvenirs.

De 9 heures à 17 heures, place François-Mitterrand

