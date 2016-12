Arnage Corrida : la fête avant l'heure

0

Malgré le froid glacial, la 28e édition de la corrida d'Arnage - la première en nocturne - a été une vraie réussite ce vendredi soir. En terme de participants mais également d'ambiance en cette veille de Nouvel an.

Il fallait s'être fixé un challenge, être accro à la course à pied, sûrement un peu « masochiste » diront certains, mais en tout cas, très motivé, pour affronter le froid glacial (les heureux participants ont pu partir sous une « chaleur » flirtant avec les -3 degrés) qui avait enveloppé la 28e édition de la corrida d'Arnage.

Et pourtant, en cette veille de Saint-Sylvestre, plus d'un millier de participants (aux dernières nouvelles, seule la célèbre sorcière locale n'avait pas retiré son dossard) ont arpenté les rues de la commune sarthoise, preuve que le pari du vendredi - qui plus est de nuit - a été gagnant pour les organisateurs.

Les classements

10 km : 1. F. Bouttier (JA Monfort-le-Gesnois) 30'50; 2. N. Ariri (Entente Sarthe Athlétisme) 30'58; 3. L. Chuberre (Endurance 72) 31'

5 km : 1. N. Ariri (Entente Sarthe Athlétisme) 15'18 ; 2. S. Lazaar (AS Nogent-le-Rotrou) 15'27; 3. Q. Lambert (Entente Sarthe Athlétisme)

