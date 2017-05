0

VMEH61 ( Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers ) et dans les maisons de retraite

La VMEH de l 'Orne a offert aux résidents de la Maison de retraite La Dive un après midi récréatif avec la participation amicale et bénévole de l’École de musique du Saosnois et de Pierrot le clown magicien MERCI à eux d’avoir donné du plaisir aux résidents et de nous avoir fait passer un très bon moment convivial tous ensemble.