Angers Finies les lignes régulières à l'aéroport Angers-Marcé

Angers Loire Métropole renonce à payer le contrôle aérien. Les lignes saisonnières vers Londres, Nice et Toulouse vont s’arrêter.

Stop, on arrête les frais. Il aura fallu près de 20 ans pour s’en convaincre mais l’aéroport d’Angers Marcé ne concurrencera jamais Nantes Atlantique. Année après année, les subventions s’empilent mais le nombre de passagers stagne et les liaisons aériennes périclitent les unes après les autres.

Le départ le 31 décembre dernier des quatre contrôleurs aériens payés par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a fini de convaincre les élus de la Communauté urbaine d’Angers d’arrêter de s’entêter. Le bras de fer engagé avec l’État depuis 2013 n’a abouti qu’à une proposition jugée inacceptable.

Il leur faudrait débourser 385 000 euros par an pour conserver deux contrôleurs aériens, condition sine qua non pour maintenir une activité commerciale qui ne vit qu’entre mars et octobre.

